L’industrie et la mixité professionnelle à l’Afpa Afpa du Havre Le Havre

L’industrie et la mixité professionnelle à l’Afpa Afpa du Havre Le Havre mercredi 19 novembre 2025.

L’industrie et la mixité professionnelle à l’Afpa Mercredi 19 novembre, 14h00 Afpa du Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Accueil du public à l’Afpa de Havre – Visite des plateaux techniques industrie.Echange avec les formateurs.Témoignages de stagiaires féminines ayant suivi une formation industrie à l’Afpa.

Afpa du Havre 3 Rue Maximilien Robespierre 76610 le Havre Le Havre 76610 Caucriauville Seine-Maritime Normandie

Visite des plateaux techniques industrie coloré mixité professionnelle Formation – plateaux technique – découverte – Mixité – industrie – Alternance – Apprentissage – CFA –

L’AFPA, mixité professionnelle dans l’industrie