L’industrie et la mixité professionnelle à l’Afpa Afpa Ifs Ifs

L’industrie et la mixité professionnelle à l’Afpa Afpa Ifs Ifs mercredi 19 novembre 2025.

L’industrie et la mixité professionnelle à l’Afpa Mercredi 19 novembre, 14h00 Afpa Ifs Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Accueil du public à l’Afpa de Ifs – Visite des plateaux techniques industrie.Echange avec les formateurs.Témoignages de stagiaires féminines ayant suivi une formation industrie à l’Afpa.

Afpa Ifs 23 Rue Anton Tchekhov 123 Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie

Visite des plateaux techniques industrie coloré mixité professionnelle Formation – plateaux technique – découverte – Mixité – industrie – Alternance – Apprentissage – CFA –

L’AFPA, mixité professionnelle dans l’industrie