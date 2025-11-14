L’INDUSTRIE ? ET SI ON CASSAIT ENSEMBLE LES IDEES RECUES ! Agence RENNES EST Rennes

L’INDUSTRIE ? ET SI ON CASSAIT ENSEMBLE LES IDEES RECUES ! Agence RENNES EST Rennes vendredi 14 novembre 2025.

L’INDUSTRIE ? ET SI ON CASSAIT ENSEMBLE LES IDEES RECUES ! Vendredi 14 novembre, 08h30 Agence RENNES EST Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T10:00:00+01:00

L’industrie…vous y pensez peut-être…ou pas du tout ! Pourtant ce secteur regorge d’opportunités et pas seulement pour les passionnées de mécanique ! Le secteur recrute aussi, mais vous hésitez peut-être par manque d’informations ou de représentations des métiers. Nous vous proposons 1H30 d’atelier collaboratif pour stimuler votre curiosité à partir d’exercices ludiques, et favoriser les échanges et la réflexion collective.

clichés ou réalités liés à l’industrie – susciter l’intérêt, la cu

Agence RENNES EST 35000 Rennes Rennes 35571 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519669 »}]

L’industrie…vous y pensez peut-être… 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie