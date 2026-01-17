L’industrie fait son cinéma à Chartres

Chartres métropole et l’Agglo du Pays de Dreux vous donnent rendez-vous le 7 avril au cinéma les Enfants du Paradis pour l’événement L’industrie fait son cinéma venez découvrir les métiers de demain à travers le regard des jeunes du territoire.

Les territoires d’industrie de Chartres métropole et Dreux-Portes Euréliennes ont lancé un challenge vidéo créatif ouvert aux collégiens, lycéens et apprentis. Le défi réaliser sa propre vidéo (portrait, immersion ou reportage) pour faire découvrir un métier de l’industrie, ses missions, ses formations et ses compétences. Trois établissements ont relevé le défi et présenteront leurs créations sur grand écran. Une façon originale d’explorer l’univers industriel ! .

13 Place de la Porte Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Chartres métropole and the Agglo du Pays de Dreux invite you to the Enfants du Paradis cinema on April 7 for the L’industrie fait son cinéma event: come and discover the jobs of tomorrow through the eyes of local young people.

