L’Industrie fait son Show ! Chapeau Rouge Quimper Merris

L’Industrie fait son Show ! Mardi 18 novembre, 09h30 Chapeau Rouge Quimper Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00

Organisée par l’UIMM Finistère dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, l’Industrie fait son Show ! est une opération inédite qui valorise les métiers, les entreprises et les savoir-faire industriels à travers une approche originale : le regard des jeunes spectateurs.

Durant tout l’événement, des collégiens et lycéens sont invités à visionner une sélection de films courts réalisés par des entreprises industrielles du territoire. Ces vidéos mettent en lumière des métiers, des produits et des parcours humains au cœur de l’industrie finistérienne.

Les jeunes deviennent ainsi jurés d’un festival de l’industrie, en votant pour leurs films préférés dans quatre catégories :

Entreprise : valorisation d’une entreprise industrielle locale,

‍ Métier : découverte d’un savoir-faire ou d’un parcours professionnel,

⚙️ Produit/Service : innovation ou fabrication emblématique,

❤️ Coup de cœur des jeunes : film le plus apprécié du public scolaire.

Le festival se clôture par une cérémonie de remise des prix ouverte aux entreprises participantes, aux établissements scolaires et aux partenaires institutionnels.

Au-delà du concours, l’Industrie fait son Show ! est une opération pédagogique et attractive, qui favorise la découverte des métiers industriels, renforce le lien entre les jeunes et les entreprises, et contribue à changer le regard sur l’industrie.

Une manière originale, conviviale et fédératrice de montrer que l’industrie finistérienne est créative, innovante et humaine.

Chapeau Rouge Quimper Rue du Paradis Merris 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 02 54 79 »}]

L’Industrie fait son Show ! Festival du film industriel finsitérien metallurgie decouverte