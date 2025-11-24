L’INDUSTRIE : Pourquoi pas vous ! Agence MONTBRISON Montbrison

L’INDUSTRIE : Pourquoi pas vous ! Agence MONTBRISON Montbrison lundi 24 novembre 2025.

L’INDUSTRIE : Pourquoi pas vous ! Lundi 24 novembre, 08h00 Agence MONTBRISON Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T08:00:00+01:00 – 2025-11-24T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-24T08:00:00+01:00 – 2025-11-24T11:00:00+01:00

A l’occasion de la « Semaine de l’Industrie », venez vous renseigner et découvrir :

la diversité des métiers,

les différents secteurs,

les perspectives d’emploi,

les formations

09h00 à 10h00 : Présentation du marché du travail local et du secteur industriel avec l’intervention de l’UNION DES INDUSTRIES DES METIERS METALLURGIQUE DE LA LOIRE

10h00 à 12H00 :

Evaluation de vos habiletés (sur tablette) pour vous orienter vers ce domaine

Construction d’un parcours d’accompagnement personnel

Agence MONTBRISON 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518757 »}]

A l’occasion de la « Semaine de l’Industrie », venez vous renseigner et découvrir l’industrie ! La semaine de l’industrie #TousMobilisés