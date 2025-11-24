L’INDUSTRIE : Pourquoi pas vous ! Agence MONTBRISON Montbrison
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-24T08:00:00+01:00 – 2025-11-24T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-24T08:00:00+01:00 – 2025-11-24T11:00:00+01:00
A l’occasion de la « Semaine de l’Industrie », venez vous renseigner et découvrir :
- la diversité des métiers,
- les différents secteurs,
- les perspectives d’emploi,
- les formations
09h00 à 10h00 : Présentation du marché du travail local et du secteur industriel avec l’intervention de l’UNION DES INDUSTRIES DES METIERS METALLURGIQUE DE LA LOIRE
10h00 à 12H00 :
- Evaluation de vos habiletés (sur tablette) pour vous orienter vers ce domaine
- Construction d’un parcours d’accompagnement personnel
Agence MONTBRISON 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
