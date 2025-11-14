L’industrie! pourquoi pas vous! Découvrez les formations proposées dans ce secteur et visitez les plateaux techniques. Agence BOURGES BAUDENS Bourges
L’industrie! pourquoi pas vous! Découvrez les formations proposées dans ce secteur et visitez les plateaux techniques. Agence BOURGES BAUDENS Bourges vendredi 14 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T08:00:00 – 2025-11-14T10:30:00
Fin : 2025-11-14T08:00:00 – 2025-11-14T10:30:00
France Travail et Trajectoire Industrie, en partenariat avec le CFAI (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie), ont le plaisir de vous inviter à une matinée dédiée à la découverte des programmes de formation dans l’industrie. Lors de cet évènement, vous aurez l’occasion de visiter les plateaux techniques du CFAI à Bourges, de découvrir les installations de pointe et d’échanger avec les stagiaires actuellement en formation.
Programme de la matinée : 09h00 – Accueil 09h30 – Présentation
Agence BOURGES BAUDENS 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514303 »}]
