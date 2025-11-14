L’industrie, pourquoi pas vous ! Découvrez les formations proposées dans ce secteur et visitez les plateaux techniques. Agence BOURGES PROSPECTIVE Bourges

L’industrie, pourquoi pas vous ! Découvrez les formations proposées dans ce secteur et visitez les plateaux techniques. Agence BOURGES PROSPECTIVE Bourges vendredi 14 novembre 2025.

L’industrie, pourquoi pas vous ! Découvrez les formations proposées dans ce secteur et visitez les plateaux techniques. Vendredi 14 novembre, 08h00 Agence BOURGES PROSPECTIVE Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:00:00+01:00 – 2025-11-14T10:30:00+01:00

France Travail et Trajectoire Industrie, en partenariat avec le CFAI (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie), ont le plaisir de vous inviter à une matinée dédiée à la découverte des programmes de formation dans l’industrie. Lors de cet évènement, vous aurez l’occasion de visiter les plateaux techniques du CFAI à Bourges, de découvrir les installations de pointe et d’échanger avec les stagiaires actuellement en formation.

Programme de la matinée : 09h00 – Accueil 09h30 – Présentation

Agence BOURGES PROSPECTIVE 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517862 »}]

France Travail et Trajectoire Industrie, en partenariat avec le CFAI (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie), ont le plaisir de vous inviter à une matinée dédiée à la découverte des program 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie