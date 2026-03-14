L’industrie recrute à Nantes ! Nantes Nantes
L’industrie recrute à Nantes ! Nantes Nantes jeudi 9 avril 2026.
L’industrie recrute à Nantes ! Nantes Nantes Jeudi 9 avril, 16h00 Pré-Inscription obligatoire : https://job.wiz.bi/ZBBya
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance dans le secteur de l’industrie ?
Rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre Nantes et ses alentours lors d’un événement de recrutement organisé par l’UIMM Loire-Atlantique.
Pour en savoir plus et vous inscrire : [https://job.wiz.bi/ZBBya](https://job.wiz.bi/ZBBya)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-09T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-09T20:00:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/ZBBya 06 27 92 71 01 mailys@obendy.com
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