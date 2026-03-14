L’industrie recrute à Nantes ! Nantes Nantes Jeudi 9 avril, 16h00 Pré-Inscription obligatoire : https://job.wiz.bi/ZBBya

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Pour en savoir plus et vous inscrire : [https://job.wiz.bi/ZBBya](https://job.wiz.bi/ZBBya)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T20:00:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/ZBBya 06 27 92 71 01 mailys@obendy.com

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