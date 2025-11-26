L’industrie recrute à Saint-Nazaire ! Saint-Nazaire Saint-Nazaire Mercredi 26 novembre, 16h00 Pour finaliser votre pré-inscription c’est par ici : https://job.wiz.bi/YcSaa

Vous êtes à la recherche d’un **emploi, d’un stage ou d’une alternance** dans le secteur de l’industrie ? Rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses alentours lors d’un événement de recrutement organisé par **l’UIMM Loire Atlantique.**

Pour en savoir plus et vous inscrire : [**https://job.wiz.bi/YcSaa**](https://job.wiz.bi/YcSaa)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T20:00:00.000+01:00

https://job.wiz.bi/YcSaa mailys@obendy.com 0698799265

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique