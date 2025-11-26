L’industrie recrute à Saint-Nazaire ! Saint-Nazaire Saint-Nazaire
Mercredi 26 novembre, 16h00 Pour finaliser votre pré-inscription c'est par ici : https://job.wiz.bi/YcSaa
Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct !
Vous êtes à la recherche d’un **emploi, d’un stage ou d’une alternance** dans le secteur de l’industrie ? Rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses alentours lors d’un événement de recrutement organisé par **l’UIMM Loire Atlantique.**
Pour en savoir plus et vous inscrire : [**https://job.wiz.bi/YcSaa**](https://job.wiz.bi/YcSaa)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-26T16:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-26T20:00:00.000+01:00
https://job.wiz.bi/YcSaa mailys@obendy.com 0698799265
Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique