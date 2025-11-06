l’industrie recrute avec ACTUAL Poligny à la Maison France Services ! Poligny – Agence DOLE Poligny

l’industrie recrute avec ACTUAL Poligny à la Maison France Services ! Jeudi 6 novembre, 09h30 Poligny – Agence DOLE Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T10:00:00

Fin : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T10:00:00

Venez découvrir les secteurs industriels qui recrutent et les offres d’emploi disponibles lors d’une permanence organisée par ACTUAL Poligny, votre agence spécialisée dans l’industrie.

Focus sur les secteurs industriels en demande Rencontres individuelles N’oubliez pas de venir avec votre CV pour maximiser vos chances de succès.

Poligny – Agence DOLE 39800 Poligny Poligny 39800 Jura Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521914 »}]

