L’industrie recrute, forme, innove : venez découvrir les opportunités sur notre territoire ! Arques – Agence LONGUENESSE Arques

L’industrie recrute, forme, innove : venez découvrir les opportunités sur notre territoire ! Lundi 24 novembre, 13h00 Arques – Agence LONGUENESSE Pas-de-Calais

Début : 2025-11-24T13:00:00 – 2025-11-24T14:30:00

Fin : 2025-11-24T13:00:00 – 2025-11-24T14:30:00

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation dans un secteur dynamique et prometteur ? Ne manquez pas notre Job Dating Industrie ! Durant cet évènement, vous pourrez rencontrer directement les entreprises et les centres de formation qui n’attendent que vous. Profitez de cette occasion unique pour échanger avec des professionnels passionnés, découvrir les métiers de l’industrie et peut-être décrocher votre futur poste ou une formation adaptée à vos ambitions.

de 14H00 à 17H00 chez COM

Arques – Agence LONGUENESSE 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France

