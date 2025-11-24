L’industrie recrute, forme, innove : venez découvrir les opportunités sur notre territoire ! Community Arques

L’industrie recrute, forme, innove : venez découvrir les opportunités sur notre territoire ! Lundi 24 novembre, 14h00 Community Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T14:00:00 – 2025-11-24T17:00:00

Fin : 2025-11-24T14:00:00 – 2025-11-24T17:00:00

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation dans un secteur dynamique et prometteur ?

Ne manquez pas notre « Job Dating Industrie » !

Durant cet évènement, vous pourrez rencontrer directement les entreprises et les centres de formation qui n’attendent que vous.

Profitez de cette occasion unique pour échanger avec des professionnels passionnés, découvrir les métiers de l’industrie et peut-être décrocher votre futur poste ou une formation adaptée à vos ambitions.

De 14H00 à 17H00 chez COMMUNITY rue Aristide Briand à Arques

Au programme :

– présence d’Entreprises, D’agences intérimaires, de GEIIQ,…

– présence des centres de formation du secteur audomarois

– Expériences immersives vous seront proposées ( Casques réalité virtuelle, tablettes, carte du territoire…)

Venez muni(e) de plusieurs CV à jour.

Community rue aristide briand arques 62510 Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France

