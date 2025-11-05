L’industrie recrute, venez rencontrez le GEIQ Industrie ! Besançon – Agence BESANCON TEMIS Besançon

L'industrie recrute, venez rencontrez le GEIQ Industrie ! Mercredi 5 novembre, 12h30 Besançon – Agence BESANCON TEMIS Doubs

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, venez vous entretenir avec Chris CHOULET, responsable antenne Doubs du GEIQ INDUSTRIES FC. Une occasion idéale pour : • Echanger avec un professionnel de l’Industrie • Connaitre les perspectives d’emploi dans le secteur de l’industrie • Valoriser vos savoir-faire et votre expérience professionnelle

Vous serez positionné(e) sur un créneau de rendez-vous entre 13h30 et 16h00. N’oubliez pas de venir avec votre CV !

Besançon – Agence BESANCON TEMIS 25000 Besançon Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne – Franche-Comté

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, venez vous entretenir avec Chris CHOULET, responsable antenne Doubs du GEIQ INDUSTRIES FC. La semaine de l’industrie Recrutement