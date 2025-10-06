L’industrie recrute ! Venez vous informer sur votre avenir, les formations, les opportunités, à proximité de chez vous ! Agence RENNES EST Rennes

L’industrie en Bretagne c’est plus de 20 000 recrutements chaque année ! Et il s’agit de le faire savoir. C’est pourquoi, sur l’ensemble du territoire, un grand nombre d’actions sont déployées auprès d’un public large afin de leur faire découvrir la réalité des activités industrielles en Bretagne, les métiers qui recrutent ou encore les perspectives de carrière !

Présentation des métiers, formations, parcours possibles, sans condition préalable. Venez échanger de 9.30 à 11.30 sur le flux au sein de l’agence France Travail Rennes Est avec la référente UIMM du territoire et découvrir l’industrie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-06T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T11:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/488374

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine