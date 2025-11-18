L’industrie se réinvente au féminin et au pluriel Cotral Lab Condé-en-Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Elle avance avec la jeunesse, s’enrichit de la diversité, s’ouvre à de nouvelles idées et à d’autres sensibilités.

Cette semaine, Cotral Lab te fait découvrir un univers où innovation, performance et transformation se construisent ensemble — et avec toi.

Cotral Lab ZA Charles Tellier 14110 Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie 14110 Condé-sur-Noireau Calvados Normandie

Curieuse, engagée, audacieuse : l’industrie d’aujourd’hui n’a plus rien de figé.