L’industrie textile face à la crise écologique Bibliothèque publique d’information Paris

Le secteur de la mode est aujourd’hui au cœur d’un défi majeur: réduire son impact sur le climat tout en repensant ses modèles de production et de consommation. De la culture des fibres aux procédés de fabrication, au transport mondial des vêtements et à leur durée d’usage souvent limitée, chaque étape du cycle de vie textile exerce une pression considérable sur le climat et les ressources naturelles.

L’industrie textile représente près de 8 à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et exerce une forte pression sur les ressources naturelles, ce qui interroge à la fois nos modes de production et de consommation.

Quels sont les véritables leviers pour réduire l’empreinte carbone ? Faut-il produire moins, autrement, ou localement? Quel rôle peuvent jouer les marques, les pouvoirs publics, les distributeurs mais aussi les consommateurs dans cette transformation ? Et comment éviter que la transition ne se limite à des effets d’annonce ou à des démarches marginales ?

Avec

Catherine Dauriac, présidente de l’ONG Fashion Revolution France

Dr. Audrey Millet, Marie Curie Research Fellow – University of Oslo (IAKH)

Dans le cadre du cycle de conférences « Tissez, pensez, créez ! », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de l’écologie et du secteur de la mode.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40, avenue des Terroirs de France 75012 Entrée de la Bpi, Niveau 2Paris

contact.communication@bpi.fr



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