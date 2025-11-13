L’industrie : un pas vers l’insertion accm Clermont-Ferrand
L’industrie : un pas vers l’insertion accm Clermont-Ferrand jeudi 13 novembre 2025.
L’industrie : un pas vers l’insertion Jeudi 13 novembre, 09h00 accm Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T17:00:00
Fin : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T17:00:00
Il s’agit d’un public délicat à mobiliser et nous travaillons en partenariat avec la Direction des Solidarités de la Métropole et le Plan Local d’Insertion et d’Emploi.
Format : sur deux demi-journée :
– visite ACC M
– découverte du Hall 32
14h-14h30 : Présentation du dispositif « Pour moi demain l’industrie ! », du GRETA Auvergne, qui coordonne ce dispositif à Hall32.
14h30-16h : Parcours de découverte des métiers de l’industrie, animateur de mon équipe.
Au programme : présentation du FabLab, présentation des métiers de l’industrie dans notre salle immersive et visite des plateaux techniques.
accm 32 Rue du Pré la Reine, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Saint-Jean Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Cible public éloigné de l’emploi – demandeurs d’emploi