L’industrie : un pas vers l’insertion accm Clermont-Ferrand

L’industrie : un pas vers l’insertion Jeudi 13 novembre, 09h00 accm Puy-de-Dôme

Début : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T17:00:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00 – 2025-11-13T17:00:00

Il s’agit d’un public délicat à mobiliser et nous travaillons en partenariat avec la Direction des Solidarités de la Métropole et le Plan Local d’Insertion et d’Emploi.

Format : sur deux demi-journée :

– visite ACC M

– découverte du Hall 32

14h-14h30 : Présentation du dispositif « Pour moi demain l’industrie ! », du GRETA Auvergne, qui coordonne ce dispositif à Hall32.

14h30-16h : Parcours de découverte des métiers de l’industrie, animateur de mon équipe.

Au programme : présentation du FabLab, présentation des métiers de l’industrie dans notre salle immersive et visite des plateaux techniques.

accm 32 Rue du Pré la Reine, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Saint-Jean Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cible public éloigné de l’emploi – demandeurs d’emploi