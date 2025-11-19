L’INDUSTRIE, UNE CHANCE POUR MOI CAUX SEINE AGGLO Lillebonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T17:00:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T17:00:00

Depuis 2019,les industriels du territoire de Caux Seine agglo, regroupées au sein de l’association INCASE (INdustries CAux SEine), ouvrent leurs portes aux élèves de 3ème du territoire.

Cette initiative implusée par INCASE en partenariat avec Caux Seine Développement et Caux Seine agglo vise à briser les préjugés dont peut souffrir l’indutrie en montrant la large diversité des métiers, les conditions et environnements de travail ainsi que les nombreuses perspectives attractives des carrières accessibles à toutes et tous sur un territoire industriel historique en pleine transition de décarbonation.

Cette année, le dispositif concerne :

les classes de 3ème des 8 collèges du territoire de Caux Seine agglo procéderont à la visite d’entreprises,

tous les lycées de Caux Seine agglo s’associeront, en outre, à la manifestation,

un groupe d’étudiants de l’université du Havre sera accueilli autour d’un « rallye découverte industrielle » d’une journée au travers de visites d’entreprises et d’échanges avec les industriels.

Les visites s’étaleront du 10 au 21 novembre prochains au sein des 22 entreprises partenaires.

CAUX SEINE AGGLO maison des compétences Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie

Découverte du monde de l’industrie sur Caux Seine agglo, auprès de publics scolaires