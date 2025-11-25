L’INDUSTRIE VIENT A VOUS : MONTER A BORD DE L’UNITE MOBILE DE L’UIMM ET DECOUVREZ LES METIERS AUTREMENT ! Palais des Sports Saint-Claude

L’INDUSTRIE VIENT A VOUS : MONTER A BORD DE L’UNITE MOBILE DE L’UIMM ET DECOUVREZ LES METIERS AUTREMENT ! Mardi 25 novembre, 09h00 Palais des Sports Jura

L’Unité Mobile de l’UIMM fait escale à SAINT-CLAUDE pour une journée dédiée à la promotion des métiers de l’industrie et de la métallurgie dans le cadre de la 2nde édition du FORUM MÉTIERS, ORIENTATION, EMPLOIS, qui se tiendra le mardi 25 Novembre 2025 au Palais des Sports de SAINT-CLAUDE de 9H à 12H et de 13H30 à 17H.

Palais des Sports Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

