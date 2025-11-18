L'industrie vous attire ... Etes-vous fait(e) pour ses métiers ? Agence JONZAC Jonzac

L’industrie vous attire … Etes-vous fait(e) pour ses métiers ? Mardi 18 novembre, 12h30 Agence JONZAC Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T12:30:00 – 2025-11-18T15:00:00

Fin : 2025-11-18T12:30:00 – 2025-11-18T15:00:00

Venez le découvrir en participant à la séance de « détection de potentiel » et qui sait…peut être envisager un nouvel avenir professionnel. L’ atelier propose des exercices de mise en situation de travail afin de repérer vos habiletés et vos compétences mobilisables dans ce secteur d’activité. Objectifs: – ouvrir le champ des possibles. – valider et mettre en valeur votre potentiel. – vous orienter vers un autre secteur et explorer de nouveaux métiers. L’Industrie vous tend les bras Et si vous l

Agence JONZAC 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

