L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SES PORTES: VENEZ VISITER L’ENTREPRISE ALUMED Sainte-Blandine – Agence LA TOUR DU PIN Sainte-Blandine

L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SES PORTES: VENEZ VISITER L’ENTREPRISE ALUMED Jeudi 6 novembre, 08h00 Sainte-Blandine – Agence LA TOUR DU PIN Isère

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie l’UDIMEC et le Réseau pour l’emploi vous propose de venir visiter des entreprises locales afin de découvrir leurs environnements de travail et leurs métiers. ALUMED, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel médical sur mesure vous propsoe de venir à leur rencontre afin d’échanger sur les métiers et univers.

Sainte-Blandine – Agence LA TOUR DU PIN 38110 Sainte-Blandine Sainte-Blandine 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

