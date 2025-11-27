L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SES PORTES: VENEZ VISITER L’ENTREPRISE TECUMSEH Cessieu – Agence LA TOUR DU PIN Cessieu

L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SES PORTES: VENEZ VISITER L’ENTREPRISE TECUMSEH Jeudi 27 novembre, 08h30 Cessieu – Agence LA TOUR DU PIN Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T08:30:00 – 2025-11-27T11:00:00

Fin : 2025-11-27T08:30:00 – 2025-11-27T11:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie l’UDIMEC et le Réseau pour l’emploi vous propose de venir visiter des entreprises locales afin de découvrir leurs environnements de travail et leurs métiers. TECUMSEH, entreprise spécialisée dans la Fabrication de compresseurs frigorifiques et de groupe de condensation – Froid Commercial, vous propose de venir à leur rencontre afin d’échanger sur les métiers et univers.

Cessieu – Agence LA TOUR DU PIN 38110 Cessieu Cessieu 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519619 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie l’UDIMEC et le Réseau pour l’emploi vous propose de venir visiter des entreprises locales afin de découvrir leurs environnements de travail et leurs métiers. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier