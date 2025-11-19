L’Industrie vous ouvre ses portes : Visite de CERIB Épernon – Agence CHAMPHOL Épernon

L’Industrie vous ouvre ses portes : Visite de CERIB Mercredi 19 novembre, 09h00 Épernon – Agence CHAMPHOL Eure-et-Loir

Lors de la Semaine de l’Industrie, plusieurs entreprises ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs métiers, leurs technologies et leurs savoir-faire au grand public. Ces visites sont organisées en partenariat avec l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), Territoires d’Industrie, l’Agglo du pays de Dreux, la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France, le Comité Local Ecole-Entreprise et Polepharma. Elles permettent aux participants de voir les coulisses

Épernon – Agence CHAMPHOL 28230 Épernon Épernon 28230 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520554 »}]

