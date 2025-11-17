L’industrie vous ouvre ses portes ! Visite des Ets MARCEL DUTHION & CIE Yermenonville – Agence CHAMPHOL Boigneville

L’industrie vous ouvre ses portes ! Visite des Ets MARCEL DUTHION & CIE Lundi 17 novembre, 14h00 Yermenonville – Agence CHAMPHOL Eure-et-Loir

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ou simplement curieux(se) de découvrir le secteur de l’industrie ? Participez à la visite des établissements MARCEL DUTHION & CIE qui vous ouvrent leurs portes dans le cadre de la semaine de l’industrie! Une véritable opportunité pour vous au cours de cette visite – de rencontrer un employeur et des salariés sur un secteur qui recrute – d’obtenir des informations sur les divers postes de l’industrie et les opportunités d’emplois

Yermenonville – Agence CHAMPHOL 28130 Yermenonville Boigneville 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ou simplement curieux(se) de découvrir le secteur de l’industrie ? 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie