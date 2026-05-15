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Line – Cie Betty BoiBrut’ Concourson-sur-Layon Doué-en-Anjou

samedi 23 janvier 2027 · Concourson-sur-Layon · Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Concourson-sur-Layon
Adresse
1 rue nationale
Ville
49700 Doué-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5 5

Doué-en-Anjou

Line – Cie Betty BoiBrut’

Concourson-sur-Layon 1 rue nationale Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 11:00:00
fin : 2027-01-23 11:30:00

Date(s) :
2027-01-23

Line, création pour cordelettes et magnets sur toile, aborde avec poésie les notions d’isolement et de rencontre, de conflit et d’empathie et, symboliquement, de l’urgence de créer du lien grâce à l’art.
Au cœur d’un tableau abstrait, Line nait d’un arbre. Elle a l’œil étincelant d’une curiosité innocente. Mais bien vite Line se sent seule et coincée dans cette composition artistique mystérieuse. Elle devine, au-delà de ses frontières, l’existence d’autres mondes. Contrainte à l’exil, elle fuira son pays natal à la recherche d’un abri, d’un ami, d’une famille. Quelles lignes suivra t’elle pour tisser des liens et pour estomper ses contours ? Quels motifs laisseront ces nouvelles rencontres faites de ratures accidentelles ?

Séances en journée le vendredi 22 janvier 2026 à 10h & 14h30.

En pariant sur la richesse de leurs différences, les Partenaires Jeune Public du Maine-et-Loire développent des complicités basées sur la solidarité territoriale et la défense de la création artistique pour l’enfance et la jeunesse. Ce sont une dizaine de lieux du département qui s’associent et coopèrent au service du spectacle vivant pour le jeune public.

Création collective : Compagnie Betty BoiBrut’ – Interprètes marionnettistes : Latitia Baranger, Lucie Gerbet – Regards extérieurs : Marion Belot, Fabrice Dominici – Composition musicale : David Charrier – Création lumière et régie technique : Romain Voisinne – Confection et construction : Lucie Gerbet, Romain Voisinne – Production et diffusion : Fanny Gateau – Administration : Le Pont des Arts – Photo: Laetitia Baranger

PRECISIONS HORAIRES :

Samedi 23 janvier 2027 de 11h à 11h30.   .

Concourson-sur-Layon 1 rue nationale Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77  culture@doue-en-anjou.fr

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English :

« Line, » a series of works featuring string and magnets on canvas, poetically explores the concepts of isolation and connection, conflict and empathy, and—symbolically—the urgency of forging bonds through art.

L’événement Line – Cie Betty BoiBrut’ Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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