L’infernale à Flavy-le-Martel, un challenge VTT et marche Flavy-le-Martel
L’infernale à Flavy-le-Martel, un challenge VTT et marche Flavy-le-Martel dimanche 5 avril 2026.
L’infernale à Flavy-le-Martel, un challenge VTT et marche
Flavy-le-Martel Aisne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
L’Infernale est de retour le dimanche 5 avril à Flavy-le-Martel.
L’occasion pour vous de vous challenger sur des parcours boisés en VTT ou tout simplement en marchant.
– VTT parcours de 20 km, 40 km et 60 km.
– Marche parcours de 10 km et 15 km.
– Route parcours de 70km et 110km.
Départs échelonnés à partir de 8h30.
Participation de 6€ (inscriptions sur place)
Renseignements 0950580924.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Flavy-le-Martel !
L’Infernale est de retour le dimanche 5 avril à Flavy-le-Martel.
L’occasion pour vous de vous challenger sur des parcours boisés en VTT ou tout simplement en marchant.
– VTT parcours de 20 km, 40 km et 60 km.
– Marche parcours de 10 km et 15 km.
– Route parcours de 70km et 110km.
Départs échelonnés à partir de 8h30.
Participation de 6€ (inscriptions sur place)
Renseignements 0950580924.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Flavy-le-Martel ! .
Flavy-le-Martel 02520 Aisne Hauts-de-France +33 9 50 58 09 24
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English :
L’Infernale returns to Flavy-le-Martel on Sunday April 5.
This is your chance to challenge yourself on wooded mountain bike trails or simply on foot.
– MTB: 20 km, 40 km and 60 km courses.
– Walking: 10km and 15km courses.
– Road: 70km and 110km courses.
Staggered starts from 8:30 am.
Participation 6? (on-site registration)
Information: 0950580924.
See you at Flavy-le-Martel village hall!
L’événement L’infernale à Flavy-le-Martel, un challenge VTT et marche Flavy-le-Martel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois