L’infernale à Flavy-le-Martel, un challenge VTT et marche

Flavy-le-Martel Aisne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

L’Infernale est de retour le dimanche 5 avril à Flavy-le-Martel.

L’occasion pour vous de vous challenger sur des parcours boisés en VTT ou tout simplement en marchant.

– VTT parcours de 20 km, 40 km et 60 km.

– Marche parcours de 10 km et 15 km.

– Route parcours de 70km et 110km.

Départs échelonnés à partir de 8h30.

Participation de 6€ (inscriptions sur place)

Renseignements 0950580924.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Flavy-le-Martel !

L’Infernale est de retour le dimanche 5 avril à Flavy-le-Martel.

L’occasion pour vous de vous challenger sur des parcours boisés en VTT ou tout simplement en marchant.

– VTT parcours de 20 km, 40 km et 60 km.

– Marche parcours de 10 km et 15 km.

– Route parcours de 70km et 110km.

Départs échelonnés à partir de 8h30.

Participation de 6€ (inscriptions sur place)

Renseignements 0950580924.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Flavy-le-Martel ! .

Flavy-le-Martel 02520 Aisne Hauts-de-France +33 9 50 58 09 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Infernale returns to Flavy-le-Martel on Sunday April 5.

This is your chance to challenge yourself on wooded mountain bike trails or simply on foot.

– MTB: 20 km, 40 km and 60 km courses.

– Walking: 10km and 15km courses.

– Road: 70km and 110km courses.

Staggered starts from 8:30 am.

Participation 6? (on-site registration)

Information: 0950580924.

See you at Flavy-le-Martel village hall!

L’événement L’infernale à Flavy-le-Martel, un challenge VTT et marche Flavy-le-Martel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois