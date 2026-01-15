L’Infini des Routes Théâtre de la Taupanne Châtellerault

L’Infini des Routes

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14 2026-02-15

Deux saltimbanques au hasard de la route installent leur petit cirque sur une place de village.

Tantôt clowns, funambules, comédiennes, musiciennes, elles proposent une évocation poétique de leur rencontre, et des petits bouts de vie partagés, il y a bien longtemps, avec Gelsomina, Zampano et Il Matto les trois héros de la Strada. Elles se souviennent et racontent à leur façon…

Adapté du texte Gelsomina de Pierrette Dupoyet ce spectacle nous plonge dans l’univers sensible et dramatique de Federico Fellini. Soixante-dix ans après la sortie de La Strada, l’histoire de ses trois héros nous déroute et nous bouleverse toujours. Et si cette fois, Zampano parvenait à briser sa chaîne non pour gagner sa vie, mais naître à l’Amour… .

Théâtre de la Taupanne 2 Rue de la Taupanne Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 37 28 46 maryline.douet@orange.fr

