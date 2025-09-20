L’influence clunisienne : de Bredons à Saint-Flour Musée de la Haute Auvergne Saint-Flour

L’influence clunisienne : de Bredons à Saint-Flour Musée de la Haute Auvergne Saint-Flour samedi 20 septembre 2025.

L’influence clunisienne : de Bredons à Saint-Flour 20 et 21 septembre Musée de la Haute Auvergne Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de deux sites, Bredons et Saint-Flour, autrefois dépendants de Cluny, abbaye placée sous l’autorité du pape. La visite sera l’occasion d’évoquer Odilon de Mercoeur, cinquième abbé et véritable bâtisseur au Xe siècle ainsi que le trésor de Bredons conservé au musée de la Haute-Auvergne.

Musée de la Haute Auvergne 1 Place d’Armes, 15100 Saint-Flour, France Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471602232 https://www.saint-flour.net/sortir/musee-de-la-haute-auvergne Le palais épiscopal présente des collections identitaires étonnantes, témoins de l’histoire d’un pays de hautes terres. Les salles voûtées primitives du palais servent de cadre aux collections archéologiques, la chapelle privée de l’évêque à la statuaire religieuse du XIIe au XIXe siècles, la salle capitulaire au trésor de la cathédrale, et les anciens appartements au mobilier et à l’art populaire de Haute-Auvergne. Parc de stationnement (Place d’Armes). Gare desservie (Gare SNCF de Saint-Flour.-Chaudes Aigues). Accès routier (Autoroute A 75).

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire de deux sites, Bredons et Saint-Flour, autrefois dépendants de **Cluny**, abbaye placée sous l’autorité du pape. La de…

©Musées de la Haute-Auvergne