L’info de vive voix #4 : « L’IA, le monde et nous » Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Jeudi 12 février, 17h30 Ille-et-Vilaine

Les Trois Ours [le média qui fait monter l’information sur scène] se plonge dans les journaux et magazines des Champs libres pour en extraire une revue de presse.

Des reportages, analyses, interviews racontés par une journaliste, suivis d’une discussion pour s’informer, donner du sens à l’actualité et comprendre la fabrique de l’information. Ce quatrième RDV de la saison aura pour sujet : « l’IA, le monde et nous. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



