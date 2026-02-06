L’info de vive voix Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Jeudi 12 février, 17h30 gratuit

Les Trois Ours [le média qui fait monter l’information sur scène] se plonge dans les journaux et magazines des Champs libres pour en extraire cinq articles.

Des reportages, analyses, interviews racontés par une journaliste, suivi d’une discussion pour s’informer et donner du sens à l’actualité et à notre monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



