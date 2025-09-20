L’info Histoire de Flandre : expositions relatives à l’Histoire et au Patrimoine de la Flandre L’IHF Bailleul

L’info Histoire de Flandre : expositions relatives à l’Histoire et au Patrimoine de la Flandre L’IHF Bailleul samedi 20 septembre 2025.

L’info Histoire de Flandre : expositions relatives à l’Histoire et au Patrimoine de la Flandre 20 et 21 septembre L’IHF Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’Info Histoire de Flandre (IHF), centre de documentation sur l’histoire de la Flandre, a l’expérience de présentation d’expositions relatives à la Flandre et à son patrimoine.

L’exposition permanente concerne l’histoire de la Flandre depuis son origine jusqu’au XXe siècle.

L’exposition temporaire 2025 porte sur « La Flandre et l’eau ». Vous pourrez également redécouvrir les « Belles heures de l’architecture flamande » réalisée en 2022.

L’IHF 1 rue Pharaon de Winter – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 06 73 58 22 84 https://lihf-flandre.hanscotte.fr/ jeudi: 10h-12h et 14h-18h

vendredi : 10h-12h et 14h-18h

samedi : 10h-12h et 14h-18h

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Bailleul