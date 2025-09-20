L’info Histoire de Flandre : expositions relatives à l’Histoire et au Patrimoine de la Flandre L’IHF Bailleul
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
L’Info Histoire de Flandre (IHF), centre de documentation sur l’histoire de la Flandre, a l’expérience de présentation d’expositions relatives à la Flandre et à son patrimoine.
L’exposition permanente concerne l’histoire de la Flandre depuis son origine jusqu’au XXe siècle.
L’exposition temporaire 2025 porte sur « La Flandre et l’eau ». Vous pourrez également redécouvrir les « Belles heures de l’architecture flamande » réalisée en 2022.
L’IHF 1 rue Pharaon de Winter – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 06 73 58 22 84 https://lihf-flandre.hanscotte.fr/ jeudi: 10h-12h et 14h-18h
vendredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi : 10h-12h et 14h-18h
Journées européennes du patrimoine 2025
Ville de Bailleul