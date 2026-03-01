L’infortuné Libyen, ou l’énigme de la Stèle d’Israël Bât. Jean Roger Amphithéâtre inf. Sud La Tronche

L’infortuné Libyen, ou l’énigme de la Stèle d’Israël

Bât. Jean Roger Amphithéâtre inf. Sud 23 avenue Maquis du Grésivaudan La Tronche Isère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Conférence de l’ADEC, présentiel et via ZOOM

Par Bernard Mathieu, professeur d’égyptologie Montpellier 3 Président de l’ADEC



La Stèle d’Israël est l’un des monuments les plus célèbres de l’époque ramesside.

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Bât. Jean Roger Amphithéâtre inf. Sud 23 avenue Maquis du Grésivaudan La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@adec.ovh

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English :

ADEC conference, face-to-face and via ZOOM

By Bernard Mathieu, Professor of Egyptology Montpellier 3 President of ADEC



The Israel Stele is one of the most famous monuments of the Ramesside period.

L’événement L’infortuné Libyen, ou l’énigme de la Stèle d’Israël La Tronche a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Grenoble Alpes