L’infox à l’heure de l’intelligence artificielle avec Nicolas Curien Musée de Bretagne Rennes Mardi 7 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Nicolas Curien, polytechnicien, explique comment se protéger de la mésinformation renforcée par les outils numériques et l’intelligence artificielle.

L’infox, même si elle a existé de tout temps, a pris aujourd’hui une ampleur considérable sur les réseaux sociaux. Cette pollution à grande échelle de l’espace numérique qui menace l’accès des citoyens à l’information et à la connaissance, rend l’éducation à l’esprit critique plus que jamais nécessaire.

**Nicolas Curien est** professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers et membre fondateur de l’Académie des technologies. Dans le cadre de la Fête de la science.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T22:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine