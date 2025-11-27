« L’Ingénu » de Voltaire Bibliothèque Saint-Simon Paris
« L’Ingénu » de Voltaire Bibliothèque Saint-Simon Paris jeudi 5 février 2026.
Dans « L’Ingénu », Voltaire aborde avec ironie les thèmes qui
lui sont chers : la corruption, l’abus de pouvoir, les injustices de la société
française de son temps… Il est remarquable de constater combien ce texte, écrit en 1767,
reste toujours aussi pertinent en notre 21e siècle.
L’adaptation de ce conte philosophique et satirique par Laurence Dri est ponctuée de pièces de caractère de l’époque baroque interprétées à la viole de gambe par Jérôme Chaboseau.
Une lecture musicale en costumes d’époque par l’Ensemble Baroque Tactus
Le jeudi 05 février 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris
+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr