L’Ingénu de Voltaire L’Improbable Café Plestin-les-Grèves

L’Ingénu de Voltaire

L’Improbable Café 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

2025-07-24

Dans L’Ingénu, Voltaire aborde avec ironie les thèmes qui lui sont chers la corruption, l’abus de pouvoir, les injustices de la société française… Il est remarquable de constater combien ce texte écrit en 1767 sous l’ancien régime, reste toujours aussi pertinent à notre époque moderne.

Cette lecture musicale est interprétée en costumes d’époque par Laurence Dri (lecture) et Jérôme Chaboseau (lecture et interprétation musicale à la viole de gambe de pièces de caractère de l’époque baroque Marin Marais, Jean-Philippe Rameau, Michel Corrette,…).

Jérôme Chaboseau interprète la partie musicale du livre-audio Tous les matins du monde de Pascal Quignard édité chez Gallimard. Outre ses concerts et albums, il a participé à différents films et émissions liés à la musique baroque. Laurence Dri a réalisé plusieurs adaptations d’œuvres littéraires dont Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, lues et accompagnées à la viole de gambe dans de nombreux lieux culturels. .

L’Improbable Café 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

