Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras Vaucluse
Début : 2026-02-20 16:00:00
fin : 2026-02-27 17:30:00
2026-02-20 2026-02-27
À poils et à plumes ! Je ne mords pas, je n’aboie pas, je suis enfermé dans une boite transparente. Rejoignez-moi et partons à la rencontre d’autres animaux de la médiathèque exposés sur des étagères ou présents dans les tableaux. Suivi par un atelier.
Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 04 92
English :
Furry and feathery! I don’t bite, I don’t bark, I’m enclosed in a transparent box. Join me on a journey to meet other animals from the media library, displayed on shelves or in paintings. Followed by a workshop.
