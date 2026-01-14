L’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu Visite guidée de l’exposition permanente Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras
dimanche 8 février 2026.
Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras Vaucluse
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 16:30:00
2026-02-08 2026-02-15
L’Inguimbertine vous propose une visite guidée du parcours d’exposition qui explore à travers des collections archéologiques, bibliographiques, historiques et artistiques, l’histoire de Carpentras, du Comtat Venaissin et de l’Inguimbertine.
Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 63 04 92
English :
L’Inguimbertine invites you to take a guided tour of the exhibition, which explores the history of Carpentras, the Comtat Venaissin and the Inguimbertine through archaeological, bibliographical, historical and artistic collections.
