L’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu Visite guidée de l’exposition permanente Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras

L’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu Visite guidée de l’exposition permanente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

+ billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-15

L’Inguimbertine vous propose une visite guidée du parcours d’exposition qui explore à travers des collections archéologiques, bibliographiques, historiques et artistiques, l’histoire de Carpentras, du Comtat Venaissin et de l’Inguimbertine.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 04 92

English :

L’Inguimbertine invites you to take a guided tour of the exhibition, which explores the history of Carpentras, the Comtat Venaissin and the Inguimbertine through archaeological, bibliographical, historical and artistic collections.

