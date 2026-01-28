L’Inguimbertine à l’Hôtel visite en famille Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras

L’Inguimbertine à l’Hôtel visite en famille

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20 17:30:00

Date(s) :

2026-02-20

À poils et à plumes ! Je ne mords pas, je n’aboie pas, je suis enfermé dans une boite transparente. Rejoignez-moi et partons à la rencontre d’autres animaux de la médiathèque exposés sur des étagères ou présents dans les tableaux. Suivi par un atelier.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 04 92

English :

Furry and feathery! I don’t bite, I don’t bark, I’m enclosed in a transparent box. Join me on a journey to meet other animals from the media library, displayed on shelves or in paintings. Followed by a workshop.

