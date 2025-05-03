L’Inguimbertine, visite complète Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras
L’Inguimbertine, visite complète Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras samedi 3 mai 2025.
L’Inguimbertine, visite complète
Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras Vaucluse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif visite guidée 3 € en plus du billet d’entrée. Tarifs réduits et groupes se renseigner.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-03 14:00:00
fin : 2025-08-02 16:00:00
Date(s) :
2025-05-03 2025-06-07 2025-07-05 2025-08-02 2025-09-06
Une bibliothèque atypique dans un monument exceptionnel découvrez l’hôtel-Dieu et la bibliothèque-musée avec un guide.
.
Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 04 92
English :
An unusual library in an exceptional building: discover the Hôtel-Dieu and the library-museum with a guide.
German :
Eine atypische Bibliothek in einem außergewöhnlichen Monument: Entdecken Sie das Hôtel-Dieu und die Museumsbibliothek mit einem Fremdenführer.
Italiano :
Una biblioteca insolita in un edificio eccezionale: scoprite l’Hôtel-Dieu e la biblioteca-museo con una guida.
Espanol :
Una biblioteca insólita en un edificio excepcional: descubra el Hôtel-Dieu y la biblioteca-museo con un guía.
L’événement L’Inguimbertine, visite complète Carpentras a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme