L’Inguimbertine, visite complète Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras

L’Inguimbertine, visite complète

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras Vaucluse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif visite guidée 3 € en plus du billet d’entrée. Tarifs réduits et groupes se renseigner.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Une bibliothèque atypique dans un monument exceptionnel découvrez l’hôtel-Dieu et la bibliothèque-musée avec un guide.

.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 04 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unusual library in an exceptional building: discover the Hôtel-Dieu and the library-museum with a guide.

L’événement L’Inguimbertine, visite complète Carpentras a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme