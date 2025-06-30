LINH – ESPACE JULIEN Marseille

LINH Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS présente, en accord avec JO&CO, BLACK STAR FRANCE, et GCP : LINH – LA TOURNÉEAprès avoir conquis le cœur du public avec son premier single Je pense à vous (50 millions de streams, #1 Shazam, #1 en radio et TV) et son EP (Signé, Linh), Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique, attendu le 10 octobre. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’élèvera sur les plus belles scènes de France : Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Bruxelles, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac… et Événement à Paris : Linh sera en concert exceptionnel aux Folies Bergère le 10 février 2026.Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France.Ne manquez pas cette première tournée, les places sont disponibles dès maintenant !

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13