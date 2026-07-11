Linh La Tournée Gare du Midi Biarritz
mardi 2 mars 2027 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Linh La Tournée
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-02 20:00:00
fin : 2027-03-02
Date(s) :
2027-03-02
La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique, attendu le 10 octobre. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’élèvera sur les plus belles scènes de France Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Bruxelles, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac… et Événement à Paris Linh sera en concert exceptionnel aux Folies Bergère le 10 février 2026.
Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France.
Ne manquez pas cette première tournée, les places sont disponibles dès maintenant !
Durée 1h30 .
Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Linh La Tournée
L’événement Linh La Tournée Biarritz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Biarritz
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