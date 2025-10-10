Linh – La tournée Carrière (La) Saint-Herblain

Linh – La tournée Carrière (La) Saint-Herblain vendredi 6 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 –

Gratuit : non 32 € 32 € Billetterie : lacarriere-events.com/evenements/linh Tout public

Après avoir conquis le cœur du public avec son premier single, « Je pense à vous », et son EP, Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album, « Boîte à musique ». Sa voix à la fois puissante et cristalline s’élèvera sur les plus belles scènes de France.Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zénith de France. Concert debout

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

