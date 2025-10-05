NANTES RAVE TECHNO W VLADIMIR CAUCHEMAR – WAREHOUSE Nantes

NANTES RAVE TECHNO W VLADIMIR CAUCHEMAR Début : 2025-12-12 à 23:55. Tarif : – euros.

Nantes Rave Techno revient au Warehouse le vendredi 12 décembre 2025 pour une édition 360° mode Boiler Room avec Vladimir Cauchemar.Masqué de son emblématique tête de mort, il s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la musique urbaine et électronique en France.Sur scène, Vladimir Cauchemar confirme son ascension en enflammant les plus grands festivals de l’été tels que les Vieilles Charrues, le Delta Festival, Marvellous Island ou encore le Fnac Live Paris.À Nantes, il revient pour une expérience rare : une scène 360° façon Boiler Room, plongeant le public au cœur du show. Entouré d’une sélection de B2B puissants, il promet une nuit placée sous le signe du Hard Bounce, de la Hard Trance, de la Techno, de la Hard Techno et du Tekno._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44