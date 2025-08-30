Linh Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Linh Vendredi 13 février 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

25 €

Début : 2026-02-13T20:30:00 – 2026-02-13T23:00:00

Fin : 2026-02-13T20:30:00 – 2026-02-13T23:00:00

Linh est une artiste niçoise aux multiples talents : chanteuse, musicienne, compositrice et autrice. Révélée dans The Voice, elle est repérée par Gims qui l’invite sur sa tournée en 2022. Après le succès de son single « Je pense à vous », Linh propose un concert d’1h30 mêlant chant lyrique et musique envoûtante, portée par des textes poétiques. Une symphonie à la fois délicate et puissante, à découvrir sur la scène des Fuseaux le vendredi 13 février à 20h30.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

