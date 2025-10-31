Linh Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Linh

Vendredi 20 février 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Ne manquez pas cette première tournée, les places sont disponibles dès maintenant !

Après avoir conquis le cœur du public avec son premier single Je pense à vous (50 millions de streams, #1 Shazam, #1 en radio et TV) et son EP (Signé, Linh), Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.







La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique, attendu le 10 octobre. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’élèvera sur les plus belles scènes de France Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Bruxelles, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac… et Événement à Paris Linh sera en concert exceptionnel aux Folies Bergère le 10 février 2026.







Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Don’t miss this first tour tickets are now available!

Verpassen Sie nicht diese erste Tournee, die Plätze sind ab sofort verfügbar!

Non perdetevi questo primo tour: i biglietti sono già disponibili!

No se pierda esta primera gira: ¡las entradas ya están disponibles!

