Linh

Les fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Tout public

Après avoir conquis le cœur du public avec son premier single Je pense à vous (50 millions de streams, #1 Shazam, #1 en radio et TV) et son EP (Signé, Linh), Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.

La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique, attendu le 10 octobre. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’élèvera sur les plus belles scènes de France Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Bruxelles, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac… et Événement à Paris Linh sera en concert exceptionnel aux Folies Bergère le 10 février 2026.

Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France.

Ne manquez pas cette première tournée, les places sont disponibles dès maintenant !

A découvrir sur la scène des Fuseaux le dimanche 15 février à 20h30 (changement de date). .

Les fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

English :

L’événement Linh Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne