LINH CASINO BARRIERE Toulouse

LINH

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique.

Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France. 20 .

English :

The young revelation of French variety will perform tracks from her debut album Boîte à musique.

L’événement LINH Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE