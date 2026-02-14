L’INHUMAINE, Ciné Saint-Leu, Amiens

L’INHUMAINE Jeudi 9 avril, 19h00 Ciné Saint-Leu Somme

Début : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T21:35:00+02:00

Fin : 2026-04-09T19:00:00+02:00 – 2026-04-09T21:35:00+02:00

Claire Lescot, cantatrice hautaine et mystérieuse, semble mépriser l’humanité. Un jeune admirateur se tue pour elle. Elle chante malgré le drame mais ne peut rester insensible…

Emblème du cinéma français, L’Inhumaine se veut une synthèse entre les arts. Architectures de Robert Mallet-Stevens, décors de Fernand Léger, Alberto Cavalcanti et Claude Autant-Lara, costumes du grand couturier Paul Poiret… Marcel L’Herbier s’est entouré de prestigieux collaborateurs de l’avant-garde pour réaliser un film Art déco rarissime, véritable emblème du cinéma français.

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

